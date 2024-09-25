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Вышел новый ролик к сериалу «Последний богатырь. Наследие»

Уже совсем скоро начнёт выходить сериал «Последний богатырь. Наследие», который станет продолжением трилогии фильмов «Последний богатырь». Премьера сериала из восьми эпизодов намечена на 27 сентября. В этот день выпустят две первые серии фэнтези. Выходить проект будет в онлайн-кинотеатрах START и Okko. А пока YouTube-канал START продолжает публиковать ролики, знакомящие зрителей с персонажами грядущего сериала. Новый ролик посвящён Марье — одной из двух дочерей богатыря Ивана.

Из описания ролика:

У повзрослевшего богатыря Ивана две дочери — застенчивая богатырка Марья и любознательная волшебница Софья. Неожиданное появление колдуна Северина, предсказывающего беду, ломает размеренную жизнь города. Чтобы отразить новую угрозу и спасти собственного отца, дочерям Ивана придется разделиться. Пока Марья стоит на страже Белогорья, Софья отправляется в Москву, где находит молодого Ивана из параллельного мира и становится его помощницей в новых подвигах.

Цитата из пресс-релиза

Кроме сиквела у трилогии будет и приквел. Им станет фильм «Финист. Первый богатырь», который выйдет в прокат 1 января 2025 года.

 
Теги
ВидеоПоследний богатырь. Наследие
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