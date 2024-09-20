Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер и новый отрывок фэнтези «Последний богатырь. Наследие»

Этой осенью выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие», который станет продолжением трилогии фильмов «Последний богатырь». Премьера сериала из восьми эпизодов намечена на 27 сентября. В день премьеры выпустят две первые серии фэнтези. Выходить проект будет в онлайн-кинотеатрах START и Okko. Незадолго до премьеры на YouTube-канале START опубликовали трейлер и новый отрывок сериала.

Продолжение снял режиссёр Антон Маслов («Вампиры средней полосы»). В сериале сыграли Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков и другие.

Из описания ролика:

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идёт своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе. Цитата из пресс-релиза

Трейлер:

Новый отрывок:

1 января 2025 года в прокат выйдет фильм «Финист. Первый богатырь», который будет приквелом трилогии.