 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО «Пиксель Шквал», ИНН 7813657966, ID #a-53059

Токен: F7NfYUJCUneLuWKKqQXH

   
Post Trauma травмирует вас в канун Дня Всех Святых. Главная героиня «Властелина колец: Войны рохирримов» столкнётся с опасной мужской угрозой Провалившаяся экранизация игры «Бордерлендс» скоро окажется на цифровых площадках «Нежить 2» продолжит кровавые убийства от лица слэшера «Аватар: Легенда об Аанге» анонсирует важные ноги второго сезона
• • •
 
СЕРИАЛЫ
283

Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер и новый отрывок фэнтези «Последний богатырь. Наследие»

Источник: START

Этой осенью выйдет сериал «Последний богатырь. Наследие», который станет продолжением трилогии фильмов «Последний богатырь». Премьера сериала из восьми эпизодов намечена на 27 сентября. В день премьеры выпустят две первые серии фэнтези. Выходить проект будет в онлайн-кинотеатрах START и Okko. Незадолго до премьеры на YouTube-канале START опубликовали трейлер и новый отрывок сериала.

Продолжение снял режиссёр Антон Маслов («Вампиры средней полосы»). В сериале сыграли Виктор Хориняк, Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, Эвелина Мазурина, Арина Рожкова, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Виктор Сухоруков и другие.

Из описания ролика:

По сюжету у Ивана, которому исполнилось 50, две дочери: старшая, богатырка Марья, и младшая, начинающая колдунья Софья. Все в Белогорье идёт своим чередом, но визит колдуна Северина, которому привиделось страшное бедствие, вносит смуту в размеренную жизнь горожан. Чтобы спасти и Белогорье, и жизнь собственного отца, Софье придется отправиться в Москву, где всё ещё живёт молодой и ни о чём не подозревающий Иван, а Марье — сразиться со злом в волшебном городе.

Цитата из пресс-релиза

Трейлер:

 

Новый отрывок:

 

1 января 2025 года в прокат выйдет фильм «Финист. Первый богатырь», который будет приквелом трилогии.

Теги
ВидеоПоследний богатырь. Наследие
Комментарии

Ещё на эту тему

11Диво дивное да чудо чудное в первом тизере сериала «Последний богатырь. Наследие»

Тоже интересно

18«Дэдпул и Росомаха» уже ставит рекорды в прокате 4Новая киновселенная DC начнётся в декабре мультсериалом «Монстры-коммандос» 31Слух: в сеть попали первые изображения российской игровой консоли на базе процессора «Эльбрус» 0Манга «Дэдпул: Самурай» вернётся со вторым сезоном 5Новые фильмы недели: «Битлджус» с Дженной Ортегой и «Обе две» с Кристиной Асмус

Далее на КГ

7
«Аватар: Легенда об Аанге» анонсирует важные ноги второго сезона
 0
Данте крошит демонов в тизере фэнтези «Дьявол может плакать»
 0
Фэнтези-аниме «Пока, Земля» вернётся со вторым сезоном в 2025 году
 4
Авторы Warhammer 40,000: Space Marine 2 противопоставляют себя современной западной индустрии
 0
КГ играет: Sonic Adventure DX, часть 3
 4
«Яндекс» превратит экшен-RPG Distortion в мультимедийный франчайз
 7
«Кинопоиск» готовит сериал по хитовой игре Atomic Heart
 1
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 0
Горо Мадзима и пираты XXI века: анонс Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
 5
Жертва маньяка медленно уползает от злодея в трейлере фильма «Не двигайся»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Режиссёр Джеймс Ганн показал первые снимки 86-летнего Джимми Олсена в «Супермене»
 
Кино Звезда «Восстания зловещих мертвецов» сыграет опасного сексбота в спин-оффе «М3ГАН»
 
Кино Пролетевший мимо кассы «Ворон» быстро отправляется на цифру
 
Кино Зак Эфрон сыграет кинозвезду и одержимого поклонника в триллере от студии А24
 
Галадриэль стреляет в Незнакомца — свежие постеры «Властелина колец. Колец власти»
 
Кино Уверовавший в безнаказанность Сарик Андреасян экранизирует «Войну и мир»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 638: «Битлджус Битлджус», «Меган: К вашим услугам», «Водитель-олигарх», биопик о группе KISS
 
3ЕВА
 
 
2Телеовощи – 566: Ублажающий отца
 
2Ноль кадров в секунду – 544: Сухие текстуры
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 637: Дипфейки для «Властелина колец», «Кукушка», триллер от Netflix, сборы «Битлджуса 2»
 
8ЕВА – 598: Эскалация в зад
 
2Телеовощи – 565: Планета гэнг-бэнгов
 
0Ноль кадров в секунду – 543: Вечные права
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 636: «Ловушка» М. Найта Шьямалана, «Виды доброты», «Максин XXX» и «Чужой: Завет»
 
3ЕВА – 597: Выдрочка
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru