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«Аватар: Легенда об Аанге» анонсирует важные ноги второго сезона

Во втором сезоне приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» появится ещё один важный персонаж — одарённая девочка по имени Тоф. Именно её ноги тизерит видео-анонс продолжения.

В начале весны не особенно впечатлившую зрителей игровую адаптацию культового мультсериала продлили сразу на два сезона, объявив третий сезон последним.

Первый сезон познакомил аудиторию с главными героями истории — Аангом (Гopдoн Kopмьe), Kaтapой (Kиaвeнтииo Tapбeлл), Coккой (Ян Oycли) и принцем Зyкo (Дaллac Лю).

Теги
ВидеоАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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