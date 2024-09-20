«Аватар: Легенда об Аанге» анонсирует важные ноги второго сезона

Во втором сезоне приключенческого фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге» появится ещё один важный персонаж — одарённая девочка по имени Тоф. Именно её ноги тизерит видео-анонс продолжения.

В начале весны не особенно впечатлившую зрителей игровую адаптацию культового мультсериала продлили сразу на два сезона, объявив третий сезон последним.

Первый сезон познакомил аудиторию с главными героями истории — Аангом (Гopдoн Kopмьe), Kaтapой (Kиaвeнтииo Tapбeлл), Coккой (Ян Oycли) и принцем Зyкo (Дaллac Лю).