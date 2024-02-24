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Аппа, Момо и остальная фауна «Аватара: Легенды об Аанге» в ролике о создании сериала

Крылатые лемуры, небесные бизоны и прочая удивительная живность, запечатлённая в оригинальном мультсериале, стала частью его игровой адаптации. Как именно, расскажет ролик о создании фэнтезийных существ «Аватара: Легенды об Аанге», выпущенный стриминговым сервисом Netflix.

Творческая команда и основной каст приключенческого фэнтези рассказывают о том, как создавались уникальные волшебные звери из мира «Аватара».

Пару недель назад потоковая платформа выпустила предварявший премьеру видеоролик, где творческий костяк проекта тоже делился важной информацией об адаптации.

Теги
ВидеоАватар: Легенда об АангеАватар: Легенда об Аанге
Комментарии (3)

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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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