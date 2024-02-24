Сценарий фильма «Сообщество» почти готов

Давным-давно, в одном общественном колледже Гриндейл устами студента-киномана Эбеда было озвучено древнее пророчество: «Шесть сезонов и фильм». Случилось сие знаменательное событие в 21 эпизоде 2 сезона сериала «Сообщество», который закрылся после шестого сезона. В сентябре 2022 года стриминговый сервис Peacock убедил создателя сериала Дэна Хармона завершить начатое и сделать полнометражный фильм, чтобы окончательно поставить точку в истории полюбившихся персонажей.

Что ж, несмотря на выраженные чуть ранее сомнения в судьбе проекта, Хармон не забросил «Сообщество: Фильм». Сценарист подтвердил просочившиеся ранее слухи о том, что сценарий почти готов.

Что я могу вам о нём сказать? Действие происходит на территории кампуса Общественного колледжа Гриндейл. Я очень взволнован этим, и мы почти закончили. Дэн Хармон, сценарист и шоураннер

Утечка случилась благодаря актёру Дональду Гловеру, исполнителю партии Троя. Он переписывался с Хармоном, поэтому знал о проекте чуть больше. Ожидается, что, помимо Гловера, к своим ролям вернётся почти весь основной актёрский состав: Джоэл Макхейл, Гиллиан Джейкобс, Дэнни Пуди, Элисон Бри, Кен Джонг, Джим Раш и Иветт Николь Браун. За бортом остался только Чеви Чейз, сыгравший эксцентричного миллионера Пирса — из-за творческих разногласий он первым покинул шоу после четвертого сезона.

Увы, пока что совершенно неизвестно даже примерное время съёмок, равно как и то, когда фильм выйдет.