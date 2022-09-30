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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шесть сезонов и фильм! Сериал «Сообщество» получит полный метр

Источник: NBC

Как говорил Морфеус в кинофильме «Матрица»: «Судьба не лишена иронии». Ситком «Сообщество», завершившийся ещё в 2015 году шестым сезоном, наконец-то получит продолжение в виде полнометражного фильма. Совсем как предсказывал когда-то один из его персонажей (правда, в адрес совсем другого шоу) — «Шесть сезонов и фильм!»

Комедию непростой творческой судьбы подобрал стриминговый сервис Peacock. На свой пост создателя вернётся Дэн Хармон, ныне успешно трудящийся над мультипликационным сериалом «Рик и Морти». В ленту с лаконичным названием «Сообщество: Фильм» вернётся почти весь основной актёрский состав — Джоэл Макхейл (Джефф), Гиллиан Джейкобс (Бритта), Дэнни Пуди (Эбед), Элисон Бри (Энни), Джим Раш (декан Пелтон) и Кен Джонг (сеньор Ченг).

Пока что нет подтверждения, что Иветт Николь Браун (Ширли) и Дональд Гловер (Трой), покинувшие шоу после четвертого и пятого сезона соответственно, появятся в продолжении. Также Чеви Чейз (Пирс), покинувший проект из-за творческих разногласий с шоураннером, вряд ли вернётся к роли вздорного миллионера-расиста, тем более, что его персонаж как бы умер от обезвоживания после затяжного сеанса онанизма. Но если гонорар и ностальгия сделают актёра более покладистым, то вряд ли составит труда вернуть Пирса к жизни, благо на протяжении сериала он не раз инсценировал собственную смерть.

Пока что «Сообщество: Фильм» не имеет даже примерной даты релиза, но уже ясно, что он выйдет на сервисе Peacock, также приобретшем права на показ всех шести сезонов.

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Сообщество
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