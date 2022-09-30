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Гильермо дель Торо нагоняет жути в трейлере сериала «Кабинет редкостей»

Мексиканский режиссёр и сценарист Гильермо дель Торо совсем скоро представит на зрительский суд антологию имени себя «Кабинет редкостей». Сборник ужасных историй нашёл пристанище на стриминговом сервисе Netflix, где и будет выходить с 25 по 28 октября — по две серии за ночь. А пока наслаждаемся трейлером, в котором создатель поближе познакомит нас с концепцией сериала и названиями эпизодов.

  • Первый эпизод по сюжету самого Дель Торо называется «Шёпот», а главные роли в нём исполнят Эсси Дэвис и Эндрю Линкольн;
  • Ко второй серии под названием «Вскрытие» приложил руку сценарист Дэвид С. Гойер и актёры Люк Робертс, Ф. Мюррей Абрахам и Глинн Термен;
  • «Лот 36» поставил Гильермо дель Торо, а помогали ему лицедеи Тим Блейк Нельсон, Себастьян Роше, Деметриур Гросс и Эльпилия Каррильо;
  • «Модель для Пикмана» снята на основе рассказа Говарда Ф. Лавкрафта, а сходить с ума в эпизоде будут Криспин Гловер и Бен Барнс;
  • «Просмотр» заполучил в постановщики Паноса Косматоса и актёров Питера Уэллера, Эрика Андре, Софию Бутеллу и других;
  • «Грёзы в ведьмовском доме» по рассказу Лавкрафта поставила режиссёр «Сумерёк» Кэтрин Хардвик, а в кадре отдуваются Руперт Грин, Исмаэль Крус Кордова, Диджей Куоллс и Ниа Варладос;
  • «Извне», несмотря на название, к Лавкрафту отношения не имеет и может похвастаться лишь сыгравшими в нём Кейт Микуччи и Мартином Старром;
  • Финальный эпизод «Кладбищенские крысы» по мотивам рассказа Генри Каттнера снял Винченцо Натали, а главную роль исполнил Дэвид Хьюлетт.
Теги
ВидеоКабинет редкостей
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Источник фотографий: Depositphotos

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