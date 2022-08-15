«Кабинет редкостей» Гильермо дель Торо показывает своих монстров (видео)

Мир прекрасен и ужасен — эту несложную мысль попытается донести до зрителей многосерийная антология ужасов «Кабинет редкостей» от знатока жанра Гильермо дель Торо. Восьмисерийный проект выйдет по непривычной для себя схеме, за четыре дня — два первых эпизода выйдут 25 октября, а два последних появятся на цифровой платформе 28 октября.
В ролике, кроме всего прочего, показаны концепты жутких существ и их воплощение на экране. Вдобавок объявлены названия всех эпизодов, у каждого из которых собственный постановщик:
- Dreams in the Witch House (режиссёр — Кэтрин Хардвик);
- Graveyard Rats (режиссёр — Винченцо Натали);
- Lot 36 (режиссёр — Гильермо Наварро);
- Pickman's Model (режиссёр — Кит Томас);
- The Autopsy (режиссёр — Дэвид Прайор);
- The Murmuring (режиссёр — Дженнифер Кент);
- The Outside (режиссёр — Ана Лили Амирпур);
- The Viewing (режиссёр — Панос Косматос);
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В актёрском составе — Кейт Микуччи, Руперт Гринт, Эрик Андре, Шарлин Йи, Исмаэль Крус Кордова, Кевин Кеппи, Ишан Моррис, София Бутелла, Бен Барнс, Ф. Мюррэй Абрахам и Криспин Гловер.
Дель Торо выступает создателем и шоураннером хоррор-антологии.
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