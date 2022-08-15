Чарли Ханнэм вспоминает «Сынов анархии» на первом кадре экранизации бестселлера «Шантарам»

Многосерийный долгострой видеосервиса Apple TV+ наконец-то подаёт ощутимые признаки жизни. В сети опубликован первый официальный кадр из сериала «Шантарам» с главным героем в исполнении Чарли Ханнэма. Снимок вызывает лёгкую ностальгию по «Сынам анархии», где актёр играл главного байкера.

А ещё многосерийная экранизация одноимённого автобиографического романа-бестселлера Грегори Дэвида Робертса наконец-то обзавелась точной датой выхода — премьера состоится 14 октября.

События драмы разворачиваются в Индии 80-х годов. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

В проекте также задействованы Шубам Сараф, Люк Паскуалино, Электра Килби, Александр Сиддиг, Дэвид Филд и другие. Первые два эпизода снял Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Стивен Лайтфут («Каратель») числится шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером. Производство курируют Anonymous Content и Paramount TV.