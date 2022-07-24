Джо Манганьелло заглянул на огонёк в тизере третьего сезона «Мифического квеста»

Это было ожидаемо, но оттого не менее забавно. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил тизер третьего сезона производственной комедии «Мифический квест», которая вернётся с новыми эпизодами этой осенью. Точную дату выхода пока не засветили, зато засветили как минимум одно звёздное камео — в продолжении появится фанат игр Джо Манганьелло.

Второй сезон наметил для главных героев Иэна (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао) новое будущее — уже не в качестве креативных директоров «Пира ворона», но тизер уже проливает свет на дальнейшее развитие событий. Прежняя банда снова вместе и будет помогать своим боссам работать над новым проектом.

В третьем сезоне к своим ролям вернутся Дэнни Пуди, Ф. Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и Джесси Эннис. За продолжение истории отвечают создатели и авторы сериала Макэлхенни, Чарли Дэй и Меган Ганц.