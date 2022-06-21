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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Питер Капальди присоединился к проекту Apple TV+ «Криминальное досье»

Источник: BBC

Питер Капальди сыграет в новом сериале Apple TV+ «Криминальное досье» (Criminal Record) детектива, защищающего своё наследие. Вместе с Капальди к проекту присоединилась Каш Джамбо («Хорошая борьба», «Торчвуд»).

По сюжету состоявшийся в своём деле детектив-инспектор Дэниел Хегарти (Капальди) и стремящаяся заработать себе имя детектив-сержант Джун Ленкер (Джамбо) начинают работать вместе после анонимного звонка, поднимающего вопросы старого расследования. Сериал затронет вопросы расы, институциональной несостоятельности и стремления найти точки соприкосновения в поляризованной Британии.

Вместе с Питером Капальди и Каш Джамбо исполнительными продюсерами проекта выступают Пол Рутман («Мисс Марпл») и Элейн Коллинз («Вера», «Безмолвный свидетель»). Снимет «Криминальное досье» Джим Лоуч («Виктория», «Бесстыдники»).

Ориентировочный даты выхода пока нет.

«Криминальное досье» — не единственный проект Капальди, связанный с расследованием. Среди будущих работ актёра также хоррор Amazon Prime «Час дьявола», релиз которого запланирован на конец года.

Теги
Криминальное досье
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