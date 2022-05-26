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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Зловещий затворник Питер Капальди в тизере нового хоррора Amazon Prime «Час дьявола»

Актёры и шоураннер «Доктора Кто» решили основательно покошмарить и взялись за работу над сериалом Amazon Prime «Час дьявола» (The Devil's Hour), название которого говорит само за себя. Первый тизер показывает нам настороженных Питера Капальди и Джессику Рэйн, а ещё говорит, что пора взглянуть в лицо своим страхам.

В проекте будет шесть эпизодов, и он расскажет историю Люси (Рэйн), которую каждое утро ровно в 3:33 (в так называемый дьявольский час между тремя и четырьмя часами утра) будят ужасающие видения. У героини есть восьмилетний сын и теряющая связь с реальностью мать — Люси начинает думать, что дом влияет на их жизни, но, оказывается, всё ещё запутаннее: её имя связано с чередой убийств, а персонаж Капальди подозрительно сильно интересуется всей этой темой, что ставит его под прицел внимания полиции.

Конечно же, потом, скорее всего, окажется, что он не кринж-мэн, а безобидный фрик, который больше всех знал и просто хотел помочь, но его неправильно поняли. Может, и нет, синопсис умалчивает, но если сценарий нетривиальнее, аплодисменты Морану.

Сериал Джонни Аллана и Изабель Зиб продюсируют Стивен Моффат, Том Моран, Сью Верчью и Кен Хорн. Сценарий написал Том Моран. Помимо Капальди и Рэйн, в сериале снялись Фил Данстер, Бенжамин Чиверс, Мира Сайал, Алекс Фернс, Никеш Пател и другие. Релиз проекта запланирован на конец года.

Теги
Час дьявола
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