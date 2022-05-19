Дженсен Эклс в шоке от происходящего на свежем кадре третьего сезона «Пацанов»

Промо-кампания антигеройской сатиры «Пацаны» логично набирает обороты — сериал возвращается с третьим сезоном в начале лета, и самое время активно его пиарить. Вышедший на днях трейлер, надо думать, отлично справился с задачей, но никогда не будет лишним подкинуть пару-тройку дополнительных промо-материалов. Поэтому вот, держите кадр с ошалевшим от современного мира Солдатиком (Дженсен Эклс) и промо-кадр с заглавной командой.

Свежие эпизоды многосерийного безумия от Эрика Крипке и компании, напомним, начнут выходить на потоковом сервисе Amazon 3 июня.