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Дженсен Эклс в шоке от происходящего на свежем кадре третьего сезона «Пацанов»

Промо-кампания антигеройской сатиры «Пацаны» логично набирает обороты — сериал возвращается с третьим сезоном в начале лета, и самое время активно его пиарить. Вышедший на днях трейлер, надо думать, отлично справился с задачей, но никогда не будет лишним подкинуть пару-тройку дополнительных промо-материалов. Поэтому вот, держите кадр с ошалевшим от современного мира Солдатиком (Дженсен Эклс) и промо-кадр с заглавной командой.

Свежие эпизоды многосерийного безумия от Эрика Крипке и компании, напомним, начнут выходить на потоковом сервисе Amazon 3 июня.

Кадры из сериала «Пацаны» Кадры из сериала «Пацаны»
Теги
Промо-кадрыГалереяПацаны
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Источник фотографий: Depositphotos

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