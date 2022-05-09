Третий сезон «Пацанов» тизерит эпизод-мюзикл на свежем кадре из третьего сезона

Кому как не влюблённой парочке поучаствовать в исполнении танцевально-музыкальных номеров. Третий сезон антигеройской сатиры Эрика Крипке «Пацаны» обещает запомниться не только супергеройской оргией, но и эпизодом-мюзиклом. И первым эксклюзивным кадром из этой серии со зрителями поделился портал Entertainment Weekly.

Снимок, где на фоне массовки исполняют парный номер персонажи Карен Фукухары и Томера Капоне, не позволяет усомниться в его жанровой принадлежности. Нас и впрямь ждут танцевально-песенные номера. Кимико и Серж наверняка зажгут, как только им представится возможность немного отдохнуть от их крестового похода против супергероев.

Наслаждаться просмотром этого и других эпизодов третьего сезона поклонники безбашенного сериала по культовому комиксу Гарта Энниса начнут 3 июня.