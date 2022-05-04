Детектив «Босх» продлён на девятый сезон

Многосерийная детективная драма по романам Майкла Коннелли, подобранная бесплатным видеосервисом портала IMDb после завершения на Amazon, живёт и здравствует. Через несколько дней выходит первый сезон «Босха: Наследия», а по сути восьмой сезон «Босха», потому что новые эпизоды являют собой прямой сиквел основного сериала. И до премьеры 6 мая цифровая платформа Freevee преподнесла приятный сюрприз поклонникам проекта, продлив его на второй (девятый) сезон.

Свежий сезон представляет собой свободную адаптацию романа The Wrong Side of Goodbye. Бывший детектив лос-анджелесской полиции Гарри Босх в исполнении Титуса Уэлливера начинает новую главу своей жизни, привыкая к роли частного сыщика. Меж тем его дочь Мэдди (Мэдисон Линтц) тоже сталкивается с трудностями, заступив на полицейскую службу, — теперь она патрулирует неспокойные улицы Лос-Анджелеса.

В сериале также снимаются Мими Роджерс, Стивен А. Чанг, Дениз Санчес, Кейт Бёртон, Джей Родригес и Майкл Роуз.