 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мужчины сходят с ума от огромных талантов Эмми Россам в трейлере драмы «Анджелина» Злой гений Брюс Уиллис мотает срок с другими суперзлодеями в триллере «Исправительные меры» (видео) Звезда «Человека-муравья 3» пожаловалась на суматошную манеру съёмок марвеловских фильмов Неделя игр на КГ — главные новости 18–24 апреля «Флэш» с Эзрой Миллером показал обновку на ComicCon 2022
СЕРИАЛЫ
136
 
Прямая ссылка на новость:

Детектив «Босх» продлён на девятый сезон

Источник: Freevee

Многосерийная детективная драма по романам Майкла Коннелли, подобранная бесплатным видеосервисом портала IMDb после завершения на Amazon, живёт и здравствует. Через несколько дней выходит первый сезон «Босха: Наследия», а по сути восьмой сезон «Босха», потому что новые эпизоды являют собой прямой сиквел основного сериала. И до премьеры 6 мая цифровая платформа Freevee преподнесла приятный сюрприз поклонникам проекта, продлив его на второй (девятый) сезон.

Свежий сезон представляет собой свободную адаптацию романа The Wrong Side of Goodbye. Бывший детектив лос-анджелесской полиции Гарри Босх в исполнении Титуса Уэлливера начинает новую главу своей жизни, привыкая к роли частного сыщика. Меж тем его дочь Мэдди (Мэдисон Линтц) тоже сталкивается с трудностями, заступив на полицейскую службу, — теперь она патрулирует неспокойные улицы Лос-Анджелеса.

В сериале также снимаются Мими Роджерс, Стивен А. Чанг, Дениз Санчес, Кейт Бёртон, Джей Родригес и Майкл Роуз.

Теги
Босх
Комментарии

Ещё на эту тему

18Шон Эстин в восторге от «Властелина колец: Колец власти» 1Дженсен Эклс показал своего Солдатика — фото из архивов Vaught для третьего сезона «Пацанов» 30ЛГБТ-отношения в «Колесе времени» расширят и углубят — пообещал шоураннер

Тоже интересно

37Тизер «Властелина колец: Колец власти» установил исторический рекорд «Супербоула» 3Новые сериалы недели: возвращение Утреда в финальном сезоне «Последнего королевства» 2Шум и ярость. Продюсер «Доктора Стрэнджа 2» рассказывает о противостоянии Ванды и Стивена в новом фильме 11Экшен про боевую принцессу выйдет на стриминге в разгар лета (фото) 13Кристофер Нолан никак не угомонится! Он взял ещё несколько актёров в свой следующий фильм

Далее на КГ

1
Критики на Rotten Tomatoes оценили «Доктора Стрэнджа 2»
 0
Новые супергерои на кадрах третьего сезона «Академии Амбрелла»
 2
Будущее «Лунного Рыцаря» не имеет большого значения для Оскара Айзека
 2
Джонни Депп Возлюбленный: из пиратов в короли — готовятся съёмки следующего фильма актёра
 1
Доктор Стрэндж пересекает мультивселенную и выглядит это вполне безумно (видео)
 4
Актёр «Морбиуса» пытается убедить всех, что фильм — не говно
 7
Мишель Пфайффер произвела фурор во время съёмок «Мстителей: Финала»
 4
Дэниэл Рэдклифф зажигает в первом трейлере фильма «Странный: История Эла Янковича»
 7
Леди Гага в «Топ Ган: Мэверик» — как эта звезда попала в фильм к Тому Крузу
 3
Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о первой темнокожей актрисе, сыгравшей Доктора
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
 
3Ноль кадров в секунду – 419: Распил Соника
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru