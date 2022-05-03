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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Шоураннер «Доктора Кто» рассказал о первой темнокожей актрисе, сыгравшей Доктора

Источник: BBC One

За время своего правления нынешний шоураннер «Доктора Кто» Крис Чибнелл наворотил немало, включая Беглого Доктора, которого сыграла Джо Мартин. Хотелось бы сказать, что персонаж важен для сюжета, однако главный (и единственный) смысл её появления был в том, чтобы показать женскую версию первого темнокожего Повелителя Времени. Словом, теперь этот персонаж ни к селу ни к городу. Регенерация Тринадцатого Доктора не за горами, уход Чибнелла — тоже (за время его работы у проекта очень сильно упали рейтинги), так что будущее новоиспечённого Повелителя Времени может закончиться, так и не начавшись.

Вот мысли главного новатора о том, зачем было нужно создавать дополнительного Доктора, когда он и с одним-то не состоянии справиться.

Её линия ставит вопросы о слепых зонах жизни Доктора.

На временной шкале может быть любое количество точек, которым принадлежит Беглый Доктор, и мы намеренно не уточняли, где она конкретно находится.

У меня есть мысли на этот счёт, но я не собираюсь ими с вами делиться. Как уже говорил, речь идет о расширении мифологии без разрушения мифологии.

Крис Чибнелл

Беглый Доктор — не единственный, выпавший из расчёта. В юбилейном спецвыпуске «День Доктора» был Военный Доктор (Джон Хёрт), которого Повелитель Времени не учитывал из-за того, что он предал его убеждения.

Сейчас «Доктор Кто» собирает миссию спасения в лице Рассела Т. Дэвиса — на беднягу обрушится лавина фанатских ожиданий. Дэвид Теннант не говорит по поводу возвращения своего Доктора ничего однозначного, Карен Гиллан теоретически готова снова прийти в сериал только вместе с Мэттом Смитом и Артуром Дарвиллом, а экс-шоураннер Стивен Моффат называл иные моменты в работе над сериалом адскими, и явно не настроен на повторение.

Теги
Доктор Кто
Комментарии (3)

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