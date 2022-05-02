Гэри Олдман подумывает о завершении актёрской карьеры

Кажется, фразу «остатки некогда многообещающей карьеры» в новом сериале Apple TV «Хромые лошади» по одноимённому роману Мика Херрона Гэри Олдман говорил не только от лица главы подразделения аутсайдеров MI5 Джексона Лэмба. Когда в недавнем интервью Deadline актёра спросили, светит ли нам увидеть этого персонажа на экране после первого сезона сериала, Олдман ответил, что не знает, но ничего не имеет против. Более того, роль Лэмба кажется ему подходящей, чтобы завершить свою карьеру на высокой ноте.

Это зависит от зрителей и от того, что скажет Apple. Но я могу представить себя играющим Джексона в течение следующих нескольких лет. Правда, могу. Для тех, кто любит книги Мика Херрона, он уже культовый персонаж. Эта роль хорошо подходит для того, чтобы завершить карьеру, громко хлопнув дверью. Гэри Олдман

Что ж, очень лестно для проекта Apple TV+. Пока рано говорить об уходе на пенсию — в мае у Олдмана запланировано воссоединение с Кристофером Ноланом для работы над «Оппенгеймером», а впереди ещё несколько проектов на начальной стадии разработки.