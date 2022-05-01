Телеовощи. Выпуск 442: Штырь всё делает лучше

Оценки
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00 —
|Вступление
|05:15 —
|Обсуждение новостей
|43:15 —
|«Газлит» (Gaslit) — 1x01
|45:07 —
|«Мы владеем этим городом» (We Own This City) — 1x01
|52:12 —
|«Человек, который упал на Землю» (The Man Who Fell to Earth) — 1x01
|01:02:57 —
|«Бортпроводница» — 2x01
|01:12:14 —
|«Лунный рыцарь» — 1x05
|01:31:54 —
|Halo — 1x06
|01:46:20 —
|«Последнее королевство» — 5x08
|01:57:07 —
|«Медленные лошади» — 1x04
|02:07:00 —
|«Страйк» — 4x02
|02:24:50 —
|«Горец» — 1x09
|02:34:40 —
|«Прослушка» — 4x07
|02:43:06 —
|«Баффи — истребительница вампиров» — 2x22 (финал сезона)
|02:48:16 —
|«В Филадельфии всегда солнечно» — 4x12
|02:54:18 —
|«Футурама» — 5x08
|03:01:20 —
|«Звёздные войны: Войны клонов» — 5x09
|03:05:45 —
|«Бриджертоны» — 1x01
|03:20:32 —
|«Нодамэ Кантабиле» — 1x01
|03:35:45 —
|«Космические яйца» — обсуждение фильма
|04:09:47 —
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