 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Звезда «Отряда самоубийц» надеется на выход режиссёрской версии фильма Парочка опасных и резких бурундуков на постере фильма «Чип и Дейл спешат на помощь» Стреляю без промаха: кажется, Уилл Смит прикончил свой сольник про Дэдшота ЛГБТ-романтика «Доктора Кто»: отношения Доктора и его спутницы выйдут на новый уровень в весеннем эпизоде Галь Гадот поделилась фото с последнего дня съёмок в роли Злой королевы в «Белоснежке»
СЕРИАЛЫ
225
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы недели: очередной «Звёздный путь» и убийственная драма с Колином Фёртом

Источник: Paramount+

На днях стриминговые сервис постараются заинтересовать своими новинками поклонников культового франчайза «Звёздный путь» и любителей детективных историй. В списке новых сериалов значатся космическая фантастика «Звёздный путь: Странные новые миры» от потокового сервиса Paramount+ и трёхсерийная премьера драмы «Лестница» с Колином Фёртом и Тони Колетт.

Понедельник, 2 мая

 
Конец сезона1
NBC
Эндшпиль The Endgame

триллер

В ролях Морена Баккарин, Райан Мишель Бат, Коста Ронин, Джордан Джонсон-Хайндс, Камал Болден, Ноа Бин и Марк Дэймон Эспиноза

Создатель Джейк Кобёрн, Николас Вуттон

Первый сезон криминальной драмы о сверхзлодейке завершится десятым эпизодом с умиротворяющим названием Happily Ever After. О дальнейших планах канала NBC на сериал пока не сообщалось.

Видео

Среда, 4 мая

 
Конец сезона1
Disney+
Лунный Рыцарь Moon Knight

боевик, драма

В ролях Оска Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави

Первый сезон супергеройского сольника с Оскаром Айзеком в нескольких ролях завершится шестым эпизодом. Marvel Studios пока не сообщала, планирует ли продолжать его историю в формате сериала.

Видео

Четверг, 5 мая

 
Премьера+
Paramount+
Звёздный путь: Странные новые миры Star Trek: Strange New Worlds

фантастика, приключенческий

В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг

Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет

На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.

Спин-офф «Звёздного пути: Дискавери», ставший реальностью благодаря харизме Энсона Маунта, Итана Пека и Ребекки Ромейн, наконец-то отправляется в полёт. Но остерегайтесь излишнего оптимизма — сериалом занимаются люди, ответственные за основной сериал.

Видео

 
Премьера+
HBO Max
Лестница The Staircase

драма

В ролях Колин Фёрт, Тони Колетт, Майкл Сталберг, Жюльет Бинош, Дэйн ДеХаан, Оливия Деджонг

Создатель Антонио Кампос

В центре истории — успешный американский писатель, отец с виду очень дружного и вполне счастливого семейства Майкл Питерсон, которого обвиняют в смерти его собственной жены Кэтлин.

На повестке дня — история одного убийства, да ещё и вдохновлённая реальными событиями. И если вдруг такой зачин вас не прельщает, то обратите внимание на актёрский состав — возможно, он побудит вас к просмотру хотя бы первой серии.

Видео

 
Конец сезона2
CBS All Access
Звёздный путь: Пикар Star Trek: Picard

фантастика, приключенческий

В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл

Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман

Второй сезон космической фантастики завершится десятой серией. В прошлом году стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал на третий сезон, который станет для проекта заключительным.

Видео

Пятница, 6 мая

 
Сезон2
Amazon
Дикарки The Wilds

драма

В ролях Рэйчел Гриффитс, Джарред Блэкистон, София Али, Барбара Ив Харрис, Сара Пиджон, Джеймс Фрейзер

Создатель Сара Страйхер

В центре истории — группа очень разных по происхождению и социальному статусу девочек-подростков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. Героиням предстоит научиться действовать сообща, чтобы выжить вдали от цивилизации. Поначалу героини не подозревают, что стали подопытными тайного эксперимента.

 
Сезон8
Amazon
Босх Bosch

детектив, драма

В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон

Создатель Майкл Коннелли

Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.

Видео

 
Конец сезона1
Amazon
Внешний круг Outer Range

драма, мистика

В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман

Создатель Брайан Уоткинс

Мистическая драма с Джошем Бролином завершит свой первый сезон выходом седьмого (The Unknown) и восьмого (The West) эпизодов. Будет ли у сериала продление, потоковый сервис Amazon пока не сообщал.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

2Открывающая сцена анонсирует важную миссию героев сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» 3Кадет Ухура, капитан Пайк и остальной экипаж на промо-кадрах сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» 4Кристофер Пайк и его команда на персонажных постерах сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» +Тайны, ложь и сумасшествие — вышел трейлер драмы «Лестница» С Колином Фёртом и Тони Колетт 1Колин Фёрт — главный подозреваемый в тизере драмы «Лестница»

Тоже интересно

15«Это был шок» — звезда нового «Ковбоя Бибопа» до сих пор переживает о закрытии сериала 9Отец ищет пропавшую дочь в трейлере триллера «Многоэтажка» от режиссёра «Вампиров средней полосы» 20Легендарный режиссёр Пол Верховен готов вернуть «Бонду» секс и реализм 8Люси Лью сыграет в экранизации нового мистического триллера Стивена Кинга 38Сериал «Ричер» получил продление на второй сезон

Далее на КГ

2
Новые фильмы 2–8 мая 2022 года: «Супергерои» и другие новинки кино
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 25 апреля — 1 мая
 12
Билл Мюррей рассказал о конфликте на съёмках нового фильма и коллеге-женщине, подавшей на него жалобу
 7
«Он слишком далеко зашёл» — сценарист «Человека-паука» рассказал о видении фильма Джеймсом Кэмероном
 20
«Аватар: Путь воды» обзавёлся парой новых кадров
 9
Провал нового экшена Лиама Нисона и больше ничего интересного в американском прокате
 22
Китай отказался выпускать «Доктора Стрэнджа 2» в прокат
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Клон»
 2
Открывающая сцена анонсирует важную миссию героев сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»
 6
Уголовники Андрей Мерзликиин и Юрий Чурсин в комедии «Абсурд»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
 
 
 
 
 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 442: Штырь всё делает лучше
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 513: «Скорая» Майкла Бэя, суд Джонни Деппа, лучшие «Мушкетёры»
 
3Ноль кадров в секунду – 419: Распил Соника
 
3ЕВА – 474: Маджонгом Землю не спасти
 
 
2Телеовощи – 441: Не только яма глубокая
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru