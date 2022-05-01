Новые сериалы недели: очередной «Звёздный путь» и убийственная драма с Колином Фёртом

На днях стриминговые сервис постараются заинтересовать своими новинками поклонников культового франчайза «Звёздный путь» и любителей детективных историй. В списке новых сериалов значатся космическая фантастика «Звёздный путь: Странные новые миры» от потокового сервиса Paramount+ и трёхсерийная премьера драмы «Лестница» с Колином Фёртом и Тони Колетт.
Понедельник, 2 мая
триллер
В ролях Морена Баккарин, Райан Мишель Бат, Коста Ронин, Джордан Джонсон-Хайндс, Камал Болден, Ноа Бин и Марк Дэймон Эспиноза
Создатель Джейк Кобёрн, Николас Вуттон
Первый сезон криминальной драмы о сверхзлодейке завершится десятым эпизодом с умиротворяющим названием Happily Ever After. О дальнейших планах канала NBC на сериал пока не сообщалось.
Среда, 4 мая
боевик, драма
В ролях Оска Айзек, Итан Хоук, Мэй Каламави
Первый сезон супергеройского сольника с Оскаром Айзеком в нескольких ролях завершится шестым эпизодом. Marvel Studios пока не сообщала, планирует ли продолжать его историю в формате сериала.
Четверг, 5 мая
фантастика, приключенческий
В ролях Энсон Маунт, Итан Пек, Ребекка Ромейн, Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг
Создатель Акива Голдсман, Алекс Куртцман, Дженни Люмет
На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Кристофер Пайк, Спок и Номер один отправляются исследовать доселе неизведанные уголки галактики.
Спин-офф «Звёздного пути: Дискавери», ставший реальностью благодаря харизме Энсона Маунта, Итана Пека и Ребекки Ромейн, наконец-то отправляется в полёт. Но остерегайтесь излишнего оптимизма — сериалом занимаются люди, ответственные за основной сериал.
драма
В ролях Колин Фёрт, Тони Колетт, Майкл Сталберг, Жюльет Бинош, Дэйн ДеХаан, Оливия Деджонг
Создатель Антонио Кампос
В центре истории — успешный американский писатель, отец с виду очень дружного и вполне счастливого семейства Майкл Питерсон, которого обвиняют в смерти его собственной жены Кэтлин.
На повестке дня — история одного убийства, да ещё и вдохновлённая реальными событиями. И если вдруг такой зачин вас не прельщает, то обратите внимание на актёрский состав — возможно, он побудит вас к просмотру хотя бы первой серии.
фантастика, приключенческий
В ролях Патрик Стюарт, Брент Спайнер, Марина Сиртис, Джонатан Фрейкс, Джонатан Дель Арко, Элисон Пилл
Создатель Кирстен Бейер, Майкл Шейбон, Акива Голдсман, Алекс Куртцман
Второй сезон космической фантастики завершится десятой серией. В прошлом году стриминговый сервис Paramount+ продлил сериал на третий сезон, который станет для проекта заключительным.
Пятница, 6 мая
драма
В ролях Рэйчел Гриффитс, Джарред Блэкистон, София Али, Барбара Ив Харрис, Сара Пиджон, Джеймс Фрейзер
Создатель Сара Страйхер
В центре истории — группа очень разных по происхождению и социальному статусу девочек-подростков, переживших авиакатастрофу и оказавшихся на необитаемом острове. Героиням предстоит научиться действовать сообща, чтобы выжить вдали от цивилизации. Поначалу героини не подозревают, что стали подопытными тайного эксперимента.
детектив, драма
В ролях Титус Уэлливер, Джэми Гектор, Эми Акино, Эми Прайс-Фрэнсис, Энни Вершинг, Скотт Уилсон
Создатель Майкл Коннелли
Детектив Гарри Босх прошёл военную кампанию во Вьетнаме, а теперь работает в отделе убийств в Лос-Анджелесе и по-настоящему одержим работой. По натуре Босх замкнутый и нелюдимый человек, а из немногочисленных развлечений выбирает лишь джаз. Вся его жизнь сосредоточена на работе — порой только та и может спасти его от тяжёлых воспоминаний и мрачных мыслей.
драма, мистика
В ролях Джош Бролин, Лили Тейлор, Тамара Подемски, Том Пелфри, Имоджен Путс, Льюис Пуллман
Создатель Брайан Уоткинс
Мистическая драма с Джошем Бролином завершит свой первый сезон выходом седьмого (The Unknown) и восьмого (The West) эпизодов. Будет ли у сериала продление, потоковый сервис Amazon пока не сообщал.
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