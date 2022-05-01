Новые сериалы недели: очередной «Звёздный путь» и убийственная драма с Колином Фёртом

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В центре истории — успешный американский писатель, отец с виду очень дружного и вполне счастливого семейства Майкл Питерсон, которого обвиняют в смерти его собственной жены Кэтлин.

На повестке дня — история одного убийства, да ещё и вдохновлённая реальными событиями. И если вдруг такой зачин вас не прельщает, то обратите внимание на актёрский состав — возможно, он побудит вас к просмотру хотя бы первой серии.