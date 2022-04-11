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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Кристофер Пайк и его команда на персонажных постерах сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Многосерийная приключенческая фантастика «Звёздный путь: Странные новые миры» обзавелась увесистой пачкой персонажных постеров с основными действующими лицами спин-оффа «Звёздного пути: Дискавери». Возглавляет команду, конечно, центральное трио: капитан Кристофер Пайк (Энсон Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн).

Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Премьера сериала состоится 5 мая на стриминговом сервисе Paramount+. Ожидаем невероятных приключений экипажа космического корабля «Энтерпрайз» в доселе неизведанных уголках галактики.

Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

В актёрский состав проекта также вошли Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»). Голдсман вдобавок значится создателем сериала наряду с Алексом Курцманом и Дженни Люмет.

Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» Постеры сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»
Теги
ПостерыГалереяЗвёздный путь: Странные новые миры
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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