Капитан Пайк и компания отправляются в путь — вышел трейлер сериала «Звёздный путь: Странные новые миры»

Бодро, зрелищно, логично. Стриминговый сервис Paramount+ Опубликовал полноценный трейлер приключенческой фантастики «Звёздный путь: Странные новые миры» с Энсоном Маунтом в роли капитана Кристофера Пайка. Премьера спин-оффа «Звёздного пути: Дискавери» состоится 5 мая.

Заниматься главные герои сериала будут обычным для франчайза делом. На борту знаменитого космического корабля «Энтерпрайз» капитан Пайк (Маунт), Спок (Итан Пек) и Номер один (Ребекка Ромейн) отправятся исследовать неизведанные уголки галактики.

В касте также значатся Бабс Олусанмокун, Кристина Чонг, Селия Роуз Гудинг, Джесс Буш и Мелисса Навиа. Шоураннерами сериала выступают Акива Голдсман и Генри Алонсо Майерс («Волшебники»). Голдсман также значится создателем проекта наряду с Алексом Курцманом и Дженни Люмет.

И свежий постер — с экипажем: