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Новые сериалы недели: «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе

Источник: HBO Max

За многосерийные новинки в ближайшие несколько дней предстоит отдуваться мини-сериалу «Полиция Токио: Отдел нравов» от стримингового сервиса HBO Max. В четверг зрителям презентуют сразу три эпизода криминального триллера с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе в главных ролях. Открывающий эпизод срежиссировал Майкл Манн.

Четверг, 7 апреля

 
Премьера+
HBO Max
Полиция Токио: Отдел нравов Tokyo Vice

триллер, детектив

В ролях Энсел Элгорт, Кен Ватанабе, Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Элла Румпф

Адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре, внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири.

Долго добиравшийся до экранов криминальный триллер выглядит многообещающе, если судить по единственному трейлеру. Ну и, несомненно, подкупает то, что в основе сюжетных перипетий лежит реальное журналистское расследование.

Видео

 
Сезон2
Hulu
Проснувшийся Woke

комедия, научная фантастика

В ролях Ламорн Моррис, Блэйк Андерсон, Ти Мёрф, Роуз Макайвер, Лара Голди, Сашир Замата

Создатель Кит Найт, Маршалл Тодд

Киф — талантливый художник-мультипликатор, пребывающий буквально на самом пороге долгожданного успеха и широкого признания. Но один неожиданный случай переворачивает его жизнь, и теперь Киф, открывший в себе удивительную и пугающую способность, должен научиться её контролировать, дабы не загубить всё, чего успел добиться.

Видео

Пятница, 8 апреля

 
Конец сезона1
Apple TV+
Разделение Severance

драма, фантастика

В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен

Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон

Первый сезон фантастической драмы завершится девятым эпизодом под названием The We We Are. Видеосервис Apple TV+ пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.

Видео, Сайт

Воскресенье, 10 апреля

 
Миллиарды Billions

драма

В ролях Пол Джаматти, Дэмиан Льюис, Мэгги Сифф, Малин Акерман, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл

Создатель Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Соркин

Конец сезона

Шестой сезон финансовой драмы завершится двенадцатой серией Cold Storage. В феврале кабельный канал Showtime продлил сериал на седьмой сезон.

Видео

 
Убивая Еву Killing Eve

триллер, комедия

В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодния, Кирби Хауэлл-Баптисте

Создатель Фиби Уоллер-Бридж

С выходом седьмого (Making Dead Things Look Nice) и восьмого (Hello, Losers) эпизодов четвёртого сезона сериал попрощается со зрителями.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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