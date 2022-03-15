 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Роберт Дауни-младший раскрыл альтернативные последние слова Железного человека во «Мстителях: Финале» Он это сделал! Адам Сэндлер снялся в серьёзной роли на Netflix (видео) Выяснилось, кого сыграет Крис Хемсворт в приквеле «Безумного Макса» про молодую Фьюриосу «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция «Дюна» может оказаться самой странной трилогией, если создатели экранизируют ещё одну книгу
1
СЕРИАЛЫ
186
 
Прямая ссылка на новость:

Энсел Элгорт, Кен Ватанабе и якудза в трейлере триллера «Полиция Токио: Отдел нравов»

Мужчина, у которого нет врагов, и не мужчина вовсе. Стриминговый сервис HBO Max выкатил трейлер интригующего криминального триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе. Трёхсерийная премьера мини-сериала состоится 7 апреля.

Адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре (Элгорт), внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири (Ватанабе).

В основной каст также вошли Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Элла Румпф и другие. Сценарий написал Джей Ти Роджерс. Первую серию снял Майкл Манн («Полиция Майами»), Элгорт и режиссёр остальных эпизодов Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи») выступают исполнительными продюсерами. Производство курирует Endeavor Content.

Постер:

Постеры сериала «Полиция Токио: Отдел нравов»
Теги
ВидеоПолиция Токио: Отдел нравов
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

11Розарио Доусон борется за жизнь в трейлере постапокалиптики «Демилитаризованная зона» 3Шоураннеры «Игры престолов» посчитали бессмысленным участвовать в разработке спин-оффов

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Демон с угла улицы» — полноценный трейлер и новые персонажи второго сезона комедийного аниме о противостоянии девушки-демоницы с девушкой-волшебницей
 0
«Вермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофой» — анонс аниме с магической школой и фансервисом
 0
Нагиев за решёткой в трейлере финального сезона «Чикатило» Сарика Андреасяна
 0
«Магическая сила Святой безгранична» — анонс второго сезона о предприимчивой попаданке с гаремом
 0
«Мобильный воин Гандам: Остров Кукуруз Доана» — новый трейлер фильма, призванного дополнить оригинальный сериал
 0
Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартуют в этом году
 2
Всё идёт по плану: «Тор: Любовь и гром» отправляется на масштабные пересъёмки
 6
Стивен Стрэндж и Ванда Максимофф будут мериться волшебством и безумием в «Докторе Стрэндже 2» (фото)
 14
Джим Керри готовится уничтожить человечество в финальном трейлере «Соника 2 в кино»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 435: Суперфлешбэк с акцентом
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 506: Кина не будет
 
3Ноль кадров в секунду – 412: Со вкусом котика
 
4ЕВА – 467: Сисечный дезинтегратор
 
5Телеовощи – 434: Кончить может только один
Ещё

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru