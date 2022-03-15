Энсел Элгорт, Кен Ватанабе и якудза в трейлере триллера «Полиция Токио: Отдел нравов»

Мужчина, у которого нет врагов, и не мужчина вовсе. Стриминговый сервис HBO Max выкатил трейлер интригующего криминального триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» с Энселом Элгортом и Кеном Ватанабе. Трёхсерийная премьера мини-сериала состоится 7 апреля.

Адаптация книги Джейка Адельштейна, основанной на реальных событиях, рассказывает об американском репортёре (Элгорт), внедрившемся в полицейское подразделение Токио для расследования коррупции. Наставником молодого искателя истины становится детектив токийской полиции Хирото Катагири (Ватанабе).

В основной каст также вошли Ринко Кикути, Рэйчел Келлер, Элла Румпф и другие. Сценарий написал Джей Ти Роджерс. Первую серию снял Майкл Манн («Полиция Майами»), Элгорт и режиссёр остальных эпизодов Дестин Дэниэл Креттон («Шан-Чи») выступают исполнительными продюсерами. Производство курирует Endeavor Content.

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