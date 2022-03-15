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Нагиев за решёткой в трейлере финального сезона «Чикатило» Сарика Андреасяна

Маньяка наконец-то отловили. Онлайн-кинотеатр Okko презентовал тизер-трейлер второго — финального — сезона детективного триллера «Чикатило» Сарика Андреасяна. Минутный видеоролик также сообщает дату возвращения сериала с Дмитрием Нагиевым в заглавной роли — свежие эпизоды начнут выходить 17 марта.

В многосерийном триллере по реальным событиям рассказывают драматизированную версию процесса поимки самого известного маньяка Советского Союза.

В сериале также снимаются Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Карен Бадалов и Виктория Богатырёва и Виталий Кищенко. Андреасян срежиссировал проект по сценарию Алексея Гравицкого и Сергея Волкова.

Теги
ВидеоЧикатилоТрейлер
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Источник фотографий: Depositphotos

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