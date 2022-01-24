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Дмитрий Нагиев добился внимания в тизере финального сезона «Чикатило» Сарика Андреасяна

В сети появился тизер второго — финального — сезона детективного триллера Сарика Андреасяна «Чикатило», обещающий завершить историю, не совсем понятно для чего начатую. Продолжение сериала с Дмитрием Нагиевым в титульной партии стартует на цифровой платформе Okkko в марте, но точную дату пока не сообщают.

В продолжении сериала по реальным событиям всем интересующимся расскажут драматизированную версию процесса поимки самого известного маньяка Советского Союза.

В проекте также задействованы Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Карен Бадалов и Виктория Богатырёва и Виталий Кищенко. Сценарий режиссёру Андреасяну написали Алексей Гравицкий и Сергей Волков.

Постер:

Постеры сериала «Чикатило»
Теги
ВидеоЧикатилоТрейлерСарик АндреасянДмитрий Нагиев
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Источник фотографий: Depositphotos

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