 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
В чём сила? Первый тизер фильма «Брат 3» Чёрные кровососы важны: Блакула вернётся мстить экспроприаторам чужой культуры Авторы Overwatch переобулись — в игре появится кроссплей Кью возвращается в свежем тизере второго сезона «Звёздного пути: Пикара» Супергеройская семейка в сборе! Первый взгляд на героев «Шазама 2»
СЕРИАЛЫ
205
 
Первоисточник: kinobusiness.com Прямая ссылка на новость:

Сарик Андреасян обещает «ещё более трепетный и интригующий» второй сезон «Чикатило»

В конце мая отечественный видеосервис Okko объявил о подготовке к съёмкам второго сезона «Чикатило». Активное производство возобновилось 18 июня, и в сети появились первые закадровые фото продолжения детективного триллера Сарика Андреасяна.

История поимки длилась более десяти лет, и наша история изначально писалась на два сезона. Финальный сезон будет ещё более трепетный и интригующий, в нём мы сконцентрируемся на поимке, суде и допросах Чикатило.

Сарик Андреасян, неутомимо режиссирует

В заключительном втором сезоне к актёрскому составу сериала подключился Виталий Кищенко. В сериале также снимаются Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Карен Бадалов и Виктория Богатырёва. За сценарий отвечают Алексей Гравицкий и Сергей Волков.

Промо-арт сериала «Чикатило» Промо-арт сериала «Чикатило» Промо-арт сериала «Чикатило» Промо-арт сериала «Чикатило»
Теги
ЧикатилоСарик Андреасян
Комментарии

Ещё на эту тему

34«Чикатило» Сарика Андреасяна получил второй сезон 2Желаете душевного стриптиза? Трейлер комедии «Стриптизёры» уже спешит к вам 29«Бендер: Начало» — аферист Сергей Безруков в погоне за золотым жезлом нагрянет в кинотеатры этим летом

Тоже интересно

19Жан-Клод Ван Дамм наказывает плохих парней в трейлере экшен-комедии «Последний наёмник» 8Сборник ремастеров трилогии Crysis спешит сжигать видеокарты 13Круэлла - Обзор фильма 10Свежее фото «Флэша» тизерит окровавленного Бэтмена в исполнении Майкла Китона 15Цири в лесу — вышел тизер второго сезона «Ведьмака»

Далее на КГ

7
Первый взгляд на «Мир Юрского периода: Господство» в тизере пролога фильма
 3
Спасибо тебе, Тарантино: звезда вестерна «Джанго освобождённый» опять отправляется на Дикий запад
 1
За «Ричмонд»! Вышел трейлер второго сезона комедии «Тед Лассо»
 17
Выживи и получи невиданную силу. Вышел трейлер экшена «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
 11
Супергеройская семейка в сборе! Первый взгляд на героев «Шазама 2»
 0
«Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция
 0
«Евангелион 3.0+1.0» стал десятым по кассовости аниме в японском прокате
 3
Ubisoft отключила сервера Might & Magic X, а заодно и доступ игроков к купленному DLC
 1
Неделя кино на КГ — главные новости 14–20 июня
 1
Наконец-то в шлеме! Новый постер ниндзя-экшена «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Соратница Тора, асгардская воительница Сиф, может сыграть в перезапуске «Рыжей Сони»
 
Посмотреть и прослезиться — первый взгляд на перезапуск «Чипа и Дейла» от Disney+
 
Кино Странная и смешная — первые отзывы на «Матрицу 4» не внушают оптимизма
 
Кино Второй тизер фильма «Брат 3» анонсирует самоистязание и ограбление
 
Кино Постеры с красотками из экшена с ниндзя «G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз»
 
Кино «Хозяин морей» отправляется в новое плавание — старики Кроу и Беттани остаются на суше
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЛазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Выйдут в июне

22 Вт21:45ЕВА (трансляция)
23 СрНоль кадров в секунду
27 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
28 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 397: Герои таким не занимаются
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 467: «Бесконечность», «Девятаев», супергерой-левак
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
3ЕВА – 429: 12000 лет спустя
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru