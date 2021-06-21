Сарик Андреасян обещает «ещё более трепетный и интригующий» второй сезон «Чикатило»

В конце мая отечественный видеосервис Okko объявил о подготовке к съёмкам второго сезона «Чикатило». Активное производство возобновилось 18 июня, и в сети появились первые закадровые фото продолжения детективного триллера Сарика Андреасяна.

История поимки длилась более десяти лет, и наша история изначально писалась на два сезона. Финальный сезон будет ещё более трепетный и интригующий, в нём мы сконцентрируемся на поимке, суде и допросах Чикатило. Сарик Андреасян, неутомимо режиссирует

В заключительном втором сезоне к актёрскому составу сериала подключился Виталий Кищенко. В сериале также снимаются Дмитрий Нагиев, Николай Козак, Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Евгений Шириков, Олег Каменщиков, Карен Бадалов и Виктория Богатырёва. За сценарий отвечают Алексей Гравицкий и Сергей Волков.