За «Ричмонд»! Вышел трейлер второго сезона комедии «Тед Лассо»

Тед Лассо он как Халк, только Тед Лассо. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил полноценный трейлер второго сезона футбольной комедии «Тед Лассо», и сила добра и оптимизма этого сериала настолько велика, что сражает наповал уже в видеоролике. Возвращаемся на тренировочное поле 23 июля.

Нас ждёт продолжение истории о футбольной команде «Ричмонд», её тренерах и руководстве, ставших одной большой семьёй. За сериал отвечают Джейсон Судейкис, Брендон Хант и Билл Лоуренс («Клиника»). Помимо Судейкиса и Ханта в основном актёрском составе значатся Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт, Фил Данстер и Бретт Голдстин.