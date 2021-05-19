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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни вдохновились «Тедом Лассо» и приобрели футбольный клуб

Известные шутники Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни скрепили свою дружбу совместным приобретением профессионального футбольного клуба «Рексем» (Wrexham) и решили переплавить свой жизненный опыт владельцев уэльских Красных драконов в творчество, запилив документальный сериал «Добро пожаловать в „Рексем“». Никак под впечатлением от успеха «Теда Лассо». Спойлер: владельцы ФК не особенно сильны в футболе и опыта профессионального сотрудничества у них тоже нет.

Выходить документалка (одобрены съёмки двух сезонов) будет на кабельном канале FX. Даты премьеры у неё пока нет, зато есть ознакомительный ролик, который обещает — без юмора в сериале не обойдётся.

Валлийский «Рексем» основан в 1864 году, является 23-кратным обладателем Кубка Уэльса и в настоящее время выступает в Национальной лиге, пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

Теги
ВидеоДобро пожаловать в „Рексем“
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