Весёлая команда «Мифического квеста» делится секретами создания второго сезона

Стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании второго сезона комедии «Мифический квест», которая вернётся к зрителям 7 мая. Съёмочная команда и актёры рассказали, как снималось продолжение в новой пандемийной реальности. Как выяснилось, все вызовы и сложности можно преодолеть, если работать с удовольствием и сообща.

Совсем студия-разработчик популярной MMORPG «Пир ворона» вернётся к сумасшедшим трудовым будням под руководством креативных директоров Иэна (Роб Макэлхенни) и Поппи (Шарлотта Никдао). Во втором сезоне также задействованы Дэнни Пуди, Ф. Мюррей Абрахам, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Эшли Бёрч и приглашённая звезда Снуп Догг (играет самого себя).