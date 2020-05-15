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Спецэпизод расскажет, чем занимаются на карантине ребята из комедии «Мифический квест: Пир ворона»

Многосерийная комедия «Мифический квест: Пир ворона», заручившаяся от цифровой платформы Apple TV+ продлением на второй сезон, вернётся к зрителям чуточку раньше и в форме спецэпизода, посвящённого самой актуальной теме последних недель — самоизоляции.

Серия так и называется «Мифический квест: Карантин», и как сообщает появившийся в сети трейлер, выйдет она через неделю, 22 мая.

Эпизод, полностью снятый на iPhone, рассказывает, как нынче поживают ребята из студии-разработчика суперпопулярной многопользовательской видеоигры. Если кратко: смена обстановки на домашнюю никак не повлияла на взаимоотношения в рабочей команде.

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Видео Мифический квест: Пир ворона
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