Спецэпизод расскажет, чем занимаются на карантине ребята из комедии «Мифический квест: Пир ворона»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Многосерийная комедия «Мифический квест: Пир ворона», заручившаяся от цифровой платформы Apple TV+ продлением на второй сезон, вернётся к зрителям чуточку раньше и в форме спецэпизода, посвящённого самой актуальной теме последних недель — самоизоляции.

Серия так и называется «Мифический квест: Карантин», и как сообщает появившийся в сети трейлер, выйдет она через неделю, 22 мая.

Эпизод, полностью снятый на iPhone, рассказывает, как нынче поживают ребята из студии-разработчика суперпопулярной многопользовательской видеоигры. Если кратко: смена обстановки на домашнюю никак не повлияла на взаимоотношения в рабочей команде.