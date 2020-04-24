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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Apple TV+ заказал съёмки комедии «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом

В феврале стало известно, что Пол Радд и Уилл Феррелл — коллеги по киносерии «Телеведущий» — вновь поработают вместе, на этот раз в многосерийном формате. Актёры записались на главные роли в сериал «Психиатр по соседству», а сегодня выяснилось, что проект нашёл прибежище на Apple TV+.

Стриминговый сервис заказал съёмки всех восьми эпизодов комедийного мини-сериала, основанного на одноимённом подкасте, черпавшем вдохновение из реальной истории.

Комедия расскажет о странных взаимоотношениях, сложившихся между консультирующим знаменитостей психиатром Айзеком Гершкопфом (Радд) и его давним пациентом Мартином Марковицем (Феррелл). Постепенно Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето») срежиссирует сериал по сценарию Джорджии Притчетт («Вице-президент», «5 авеню»). Радд и Феррелл также выступают исполнительными продюсерами.

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