Apple TV+ заказал съёмки комедии «Психиатр по соседству» с Полом Раддом и Уиллом Ферреллом

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В феврале стало известно, что Пол Радд и Уилл Феррелл — коллеги по киносерии «Телеведущий» — вновь поработают вместе, на этот раз в многосерийном формате. Актёры записались на главные роли в сериал «Психиатр по соседству», а сегодня выяснилось, что проект нашёл прибежище на Apple TV+.

Стриминговый сервис заказал съёмки всех восьми эпизодов комедийного мини-сериала, основанного на одноимённом подкасте, черпавшем вдохновение из реальной истории.

Комедия расскажет о странных взаимоотношениях, сложившихся между консультирующим знаменитостей психиатром Айзеком Гершкопфом (Радд) и его давним пациентом Мартином Марковицем (Феррелл). Постепенно Айзек всё настойчивее вмешивается в жизнь Мартина — доходит до того, что он даже переезжает жить в дом своего пациента и начинает заправлять его бизнесом.

Майкл Шоуолтер («Жаркое американское лето») срежиссирует сериал по сценарию Джорджии Притчетт («Вице-президент», «5 авеню»). Радд и Феррелл также выступают исполнительными продюсерами.