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Крис Эванс и компания рассказывают о сериале «Защищая Джейкоба»

Потоковый сервис Apple TV+ опубликовал ролик о создании сериала «Защищая Джейкоба», где исполнители главных ролей Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартелл, а также остальная творческая команда знакомят зрителей с закулисьем проекта.

Восьмисерийная экранизация романа Уильяма Лэндея рассказывает о помощнике окружного прокурора Энди Барбере (Эванс), расследующем убийство подростка. Главным подозреваемым оказывается его 14-летний сын Джейкоб (Мартелл), и хотя все улики указывают на его виновность, Барбер пытается всеми силами оправдать и защитить сына.

Создателем, шоураннером и сценаристом сериала является Марк Бомбэк («Планета обезьян: Революция», «Планета обезьян: Война»). Срежиссировал первый сезон Мортен Тильдум («Игра в имитацию»).

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