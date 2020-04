Натали Дормер рассказывает о своей многоликой героине в ролике о сериале «Ужасы по дешёвке: Город ангелов»

У мистического триллера «Ужасы по дешёвке: Город ангелов» появился свежий ролик о создании. В видео под названием The Many Faces of Magda исполнительница одной из главных ролей Натали Дормер («Игра престолов») рассказывает о своей героине — демонессе Магде, на протяжении первого сезона меняющей личности и лица. Актриса представляет краткое досье на каждого из своих персонажей. Примеряемые сверхъестественной сущностью личины — это её оружие в противостоянии с сестрой за судьбы человечества.

Сериал Джона Логана («Ужасы по дешёвке») стартует на канале Showtime 26 апреля.