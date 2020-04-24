Обри Плаза забеременеет от сатаны в комедии от создателя «Рика и Морти»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный FX заказал анимационный сериал «Маленький демон» (Little Demon) от Дэнни Девито и подарившего миру «Рика и Морти» и «Сообщество» Дэна Хармона, и, судя по всему, уровень безумия там будет зашкаливать.

В центре сюжета окажется мать поневоле (Обри Плаза), которую 13 лет назад оплодотворил сам сатана (Девито). Теперь вместе с дочкой-антихритом она пытается жить нормальной жизнью, но этому постоянно мешают нечистые силы, включая, собственно, сатану, жаждущего завладеть душой своего отпрыска. К слову, роль девочки озвучивает Люси Девито, дочь самого актёра.

Как сообщается, сериал находится в разработке уже несколько месяцев. Создателями значатся Дарси Фаулер, Сет Киршнер и Киран Валла, а Хармон выступит в роли исполнительного продюсера. За производство пилотного эпизода отвечает компания Девито Jersey Films 2nd Avenue.