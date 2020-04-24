«Парки и зоны отдыха» возвращаются для борьбы с коронавирусом

Спустя пять долгих лет после окончания комедии о нелёгких трудовых буднях муниципальных служащих департамента озеленения «Парки и зоны отдыха», вся команда соберётся вновь — насколько это возможно в условиях социального дистанцирования. Уже 30 апреля в эфир NBC выйдет специальный эпизод сериала, который будет как никогда актуальным — власти Пауни попытаются ввести в городе карантин, но Лесли Ноуп решительно настроена не терять связи со своими друзьями.

К своим ролям вернутся абсолютно все — Эми Полер, Ник Офферман, Крис Пратт, Обри Плаза, Рашида Джонс, Роб Лоу, Адам Скотт, Азис Ансари, Ретта и Джим О’Хейр. Не исключено также появление нескольких приглашённых звёзд вселенной Пауни.

Блестящая идея пришла в голову шоураннеру сериала Майклу Шуру, который и срежиссировал эпизод — все вырученные средства было решено направить на помощь пострадавшим от коронавируса:

Как и многие другие, мы ищем способы внести свой вклад, и вернувшиеся на один вечер персонажи «Парков и зон отдыха» могут помочь с этим. Я разослал письмо с просьбой всему актёрскому составу, и все они ответили мне согласием в течение 45 минут.

Кто, как не Лесли Ноуп с её неиссякаемым энтузиазмом и неадекватным жизнелюбием может поднять боевой дух и объединить всех в это смутное время — этот человек вынудил улыбнуться самого Рона Свонсона!

На данный момент на благую цель удалось собрать чуть более $ 500 тысяч, и пожертвования по-прежнему принимаются.