«Супермен и Лоис» — дочь Ланы Лэнг и первый взгляд на супергеройскую парочку

Телевселенная DC от The CW продолжает шириться и множиться назло всем врагам , и очередной побочный продукт неуёмных аппетитов телеканала — «Супермен и Лоис» — отправится покорять малые экраны уже в январе 2021 года. И если вы забыли (или не знали), как выглядят герои в исполнении Тайлера Хэклина и Битси Таллок, то вот вам свежий постер — собственно, со времён «Супергёрл» ничего не изменилось:

По сюжету, после долгих и изнурительных лет борьбы с злодеями всех мастей, супергеройская парочка осела, обзавелась детьми и теперь примеряет на себя жизнь простых смертных — оказывается, молодыми работающими родителями быть не так просто, как разбираться с плохими парнями. Компанию им составит старая, но по-прежнему горячая подружка Кларка Кента Лоис Лэйн в исполнении Эммануэль Шрики, у которой есть взрослая дочь — девушку сыграет Инди Наваретт, и муж — Эрик Валдез. Также в сериале снимаются Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Дилан Уолш и Уоли Паркс.

Съёмки должны были начаться ещё в марте, но по понятным причинам были отложены. Тем не менее, создатели сериала не сомневаются, что поспеют в срок.