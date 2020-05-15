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«Супермен и Лоис» — дочь Ланы Лэнг и первый взгляд на супергеройскую парочку

Телевселенная DC от The CW продолжает шириться и множиться назло всем врагам, и очередной побочный продукт неуёмных аппетитов телеканала — «Супермен и Лоис» — отправится покорять малые экраны уже в январе 2021 года. И если вы забыли (или не знали), как выглядят герои в исполнении Тайлера Хэклина и Битси Таллок, то вот вам свежий постер — собственно, со времён «Супергёрл» ничего не изменилось:

Постеры сериала «Супермен и Лоис»

По сюжету, после долгих и изнурительных лет борьбы с злодеями всех мастей, супергеройская парочка осела, обзавелась детьми и теперь примеряет на себя жизнь простых смертных — оказывается, молодыми работающими родителями быть не так просто, как разбираться с плохими парнями. Компанию им составит старая, но по-прежнему горячая подружка Кларка Кента Лоис Лэйн в исполнении Эммануэль Шрики, у которой есть взрослая дочь — девушку сыграет Инди Наваретт, и муж — Эрик Валдез. Также в сериале снимаются Джордан Эльзасс, Александр Гарфин, Дилан Уолш и Уоли Паркс.

Съёмки должны были начаться ещё в марте, но по понятным причинам были отложены. Тем не менее, создатели сериала не сомневаются, что поспеют в срок.

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Галерея Супермен и Лоис
 8 апреляЭммануэль Шрики добавит огня «Супермену и Лоис» 16 январяThe CW заказал первый сезон «Супермена и Лоис» 29 октября 2019 годаThe CW готовит сериал «Супермен и Лоис Лейн» для своей телевселенной
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