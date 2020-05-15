Главная героиня на постере женского ребута «Кунг-фу»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Телеканал The CW опубликовал первый официальный постер экшен-драмы «Кунг-фу» —феминизированного ребута одноимённого культового сериала 70-х, где снимался Дэвид Кэррадайн. Главную роль в современной версии от вездесущих Грега Берланти и Сары Шехтер играет Оливия Лян.

25-летняя Ники Чен (Лян), страдая от экзистенциального кризиса, бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и, ужаснувшись уровню преступности в родном Сан-Франциско, решает очистить его от коррупции и остальной криминальщины. Вдобавок девушка охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Ждите премьеру в следующем году.