 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Assassin's Creed Valhalla — кинематографический трейлер и первые детали Новости аниме — лучшее за неделю Crysis Remastered — слитый анонс ремастера графонистого шутера Новости аниме — лучшее за неделю Отмена E3 2020 из-за коронавируса COVID-19 — теперь официально
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Главная героиня на постере женского ребута «Кунг-фу»

Телеканал The CW опубликовал первый официальный постер экшен-драмы «Кунг-фу» —феминизированного ребута одноимённого культового сериала 70-х, где снимался Дэвид Кэррадайн. Главную роль в современной версии от вездесущих Грега Берланти и Сары Шехтер играет Оливия Лян.

25-летняя Ники Чен (Лян), страдая от экзистенциального кризиса, бросает колледж и уезжает из США в уединённый китайский монастырь, где надеется отыскать ответы на свои вопросы. Обучившись боевым искусствам, героиня возвращается домой и, ужаснувшись уровню преступности в родном Сан-Франциско, решает очистить его от коррупции и остальной криминальщины. Вдобавок девушка охотится на загадочного убийцу своего шаолиньского наставника.

Ждите премьеру в следующем году.

Постеры сериала «Кунг-фу»
+ Обсудить
Темы
 
Галерея Кунг-фу
 15 маяПромо-арт «Старгёрл»: костюмы супергероев, костюмы суперзлодеев и волшебный посох 27 февраляЖенскому ребуту сериала «Кунг-фу» от The CW нашли исполнительницу главной роли
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
The CW снимет ребут сериала «Кунг-фу» с главным женским персонажем
 
Ребут сериала «Кунг-фу» с женщиной в главной роли получил добро на съёмки пилота
 
Женскому ребуту сериала «Кунг-фу» от The CW нашли исполнительницу главной роли

Тоже интересно

 
КиноАниме Готовится экранизация популярного франчайза Gundam
 
Кино «Болевой порог» — трейлер и постер отечественного триллера
 
Кино Первый трейлер фильма режиссёра М. Найта Шьямалана «Стекло»
 
Сарик Андреасян снимет сериал про жизнь Дмитрия Нагиева на карантине
 
Кино «Капитан Марвел» — новый трейлер с космическим экшеном и котиком
 
Игры Ninja бросил 14,7 млн Twitch-подписчиков ради соглашения со стриминговым сервисом Microsoft
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:00КГ играет в коопе: Streets of Rage 4, часть 2
 
СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в мае

16 СбТелеовощи (аудио)
17 ВсТелеовощи (видео)
17 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
18 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
20 СрНоль кадров в секунду (аудио)
20 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
9Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 405: Конспирология и бытие во время пандемии
 
6ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 316: Возвращение Насти
 
11Телеовощи – 339: Как правильно кадрить мужиков
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 98: Inside Xbox Series X
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 404: Первая посткарантинная кинопремьера
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
10ЕВА – 371: (Не) выпиливайтесь ради няш
 
10Ноль кадров в секунду – 315: Natalia was Here
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru