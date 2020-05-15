Промо-арт «Старгёрл»: костюмы супергероев, костюмы суперзлодеев и волшебный посох

На днях шоураннер «Старгёрл» Джефф Джонс заявил, что спецэффекты в его сериале лучше любых других, виденных зрителями в многосерийных супергеройских проектах. Если это правда, то судя по всему, все деньги и ушли на спецэффекты, а на костюмы почти ничего не осталось. Доказательством тому служит появившийся в сети промо-арт, который позволяет в подробностях рассмотреть экипировку персонажей, и она-то как раз довольно типична для проектов The CW.

Джонс также сообщил, что с экшен-сценами в первом сезоне помогал Уолтер Гарсия — постановщик трюков в «Капитане Марвел» и «Человеке-муравье».

На промо юные супергерои Старгёрл (Брэк Бэссинджер), Часовщик (Кэмерон Джеллман), Дикая Кошка (Ивет Монреаль):

Доктор Мид-Найт (Анжелика Вашингтон), а также злодеи Мозговая Волна (Кристофер Джеймс Бэйкер) и Сосулька (Нил Джексон):

Премьерный эпизод супергеройского экшена выходит 18 мая на потоковом сервисе DC Universe.