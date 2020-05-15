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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
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«Перси Джексона» правильно экранизируют в виде сериала на Disney+

Серии подростковых романов про Перси Джексона, написанной Риком Риорданом, страшно не повезло с экранизацией. До такой степени, что фанаты старательно делают вид, что фильмы ««Перси Джексон и Похититель молний»» и особенно ««Перси Джексон и Море чудовищ»» попросту не существуют. Причём включая исполнителя главной роли Логана Лермана. Но если верить автору, пятикнижию «Перси Джексон и Олимпийцы» наконец светит правильная адаптация, ведь за дело берётся потоковый сервис Disney+, начавший работу над одноимённым сериалом.

История основана на мифах и легендах Древней Греции, перенесённых в современный мир. Главный герой Перси — сын бога морей Посейдона и смертной женщины, однажды отправляется в летний лагерь для таких же, как он, отпрысков разных олимпийских богов. И тут начинаются приключения.

Риордан поделился счастливой новостью в своём твиттере, где рассказал, что экранизация высочайшего качества охватит все книги серии, начиная с «Похитителя молний» в первом сезоне. С большой вероятностью это означает ещё по сезону на «Море чудовищ», «Проклятие Титана», «Лабиринт смерти» и «Последнее Пророчество».

Писатель заверил, что вместе с женой Бекки будет контролировать каждый шаг создателей сериала, но другие подробности раскрывать пока отказался.

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 31 июля 2014 годаМифы Древней Греции мертвы 1 сентября 2013 годаРецензия на фильм «Перси Джексон и Море чудовищ» 17 июля 2013 годаРолик о создании фильма «Перси Джексон и Море чудовищ»
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