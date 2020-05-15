Новый сериал про Спока и капитана Пайка расширит вселенную «Звёздного пути»

Когда в январе CBS анонсировал два новых сериала во вселенной «Стартрека», зрители делали ставки — Спок или Пайк. Продюсер телепроекта Алекс Куртцман услышал всех, и вот вам 2 в 1: потоковый сервис CBS All Access заказал полный первый сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds) о приключениях мистера Cпока, капитана Пайка и Номера один.

Спин-офф «Звёздного пути: Дискавери» поведает о тех годах, когда капитан Кирк ещё не ступил на мостик прославленного корабля Звёздного флота «Энтерпрайз». Трио главных героев в исполнении Энсона Маунта («Сверхлюди»), Итана Пека («Ужасы по дешёвке: Город ангелов») и Ребекки Ромейн («Люди Икс») отправится исследовать доселе неизвестные миры галактики.

Пилотный эпизод написал Акива Голдсман, работавший над историей с Дженни Люмет и шоураннером Куртцманом. Все трое выступают также исполнительными продюсерами, параллельно корпя над проектами «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом, «Звёздный путь: Секция 31» с Мишель Йео и мультсериалом «Звёздный путь: Нижние палубы» от Майка Макмэхана («Рик и Морти»).

Датой выхода новый «Звёздный путь» пока не обзавёлся.