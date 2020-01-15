Два новых сериала «Звёздный путь» на подлёте

«Стартрек» расширяется на потоковом сервисе CBS All Access, как сама Вселенная. «Звёздный путь: Дискавери» скоро порадует зрителей третьим сезоном, «Звёздный путь: Пикар» с Патриком Стюартом официально продлён на второй до премьеры первого, готовится спин-офф с Мишель Йео «Звёздный путь: Секция 31» и анимационный «Звёздный путь: Нижние палубы» от соавтора «Рика и Морти» Майка Макмэхана.

Но нужно больше «Стартрека»! Поэтому в разработке у авторской команды франчайза находятся ещё два пока не анонсированных сериала. Чудесной новостью поделился сопродюсер телепроектов Алекс Куртцман в ходе пресс-тура «Пикара», премьера которого назначена на 23 января.

Никаких подробностей, но фанаты надеются, что хотя бы одно из будущих многосерийных приключений достанется полюбившемуся зрителям «Дискавери» капитану Пайку в исполнении Энсона Маунта («Сверхлюди»). Или лучше мистеру Споку?

Такими темпами скоро расширят до полноценных сериалов все «Короткометражки».