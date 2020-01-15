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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Приянка Чопра и Ричард Мэдден сыграют в масштабном триллере братьев Руссо и Amazon

В ходе зимнего пресс-тура TCA потоковый сервис Amazon объявил о разработке масштабного многосерийного триллера «Цитадель», главные роли в котором сыграют Приянка Чопра («Куантико») и Ричард Мэдден («Телохранитель»). Режиссёры «Мстителей: Финала» братья Руссо числятся исполнительными продюсерами сериала.

Проект представляет собой целый франчайз, куда будут входить сериалы, снимаемые для отдельных стран местными отделениями стримингового гиганта. Помимо американской версии, свои истории снимают в Мексике, Италии и Индии. О сюжете почти ничего неизвестно. Заявлено лишь, что это международный шпионский экшен-триллер, события которого разворачиваются по всему миру.

Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала выступают Джош Аппелбаум, Андре Немец, Джефф Пинкнер и Скотт Розенберг.

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Цитадель
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