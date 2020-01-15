Барбара Гордон станет Оракулом в третьем сезоне «Титанов» DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Супергеройский экшен «Титаны» потокового сервиса DC Universe пополнится очередным классическим персонажем комиксов — Барбара Гордон появится в третьем сезоне сериала.

DiscussingFilm сообщает, что девушка предстанет в образе Оракула из комиксов о Джокере «Убийственная шутка». Парализованная после издевательств готемского злодея, она передвигается в инвалидном кресле. Источники портала говорят, что для большей аутентичности студия подыскивает на роль актрису с соответствующей инвалидностью.

Кроме того, Барбара станет преемницей своего покойного отца Джима Гордона на посту комиссара полиции Готэма.

Фантастический боевик продолжит рассказывать о приключениях Найтвинга / Дика Грейсона (Брентон Туэйтс) и его команды юных титанов. В сериале также снимаются Эсай Моралес, Иэн Глен, Анна Диоп и другие. Исполнительными продюсерами выступают Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс, Грег Берланти и Сара Шехтер. Премьеру обещают осенью.