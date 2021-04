Бывший руководитель Amazon опровергла данные о рекордном бюджете «Властелина колец»

На прошлой неделе сразу несколько уважаемых изданий, ссылаясь на свои источники, выдали сенсационное заявление — сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории с бюджетом первого сезона в $ 465 млн. Однако бывший программный директор Amazon Studios Шэрон Таль Игуадо поспешила эту информацию опровергнуть, посоветовав распространяющим её людям перестать заниматься дезинформацией.

LOL. Imagine if you actually had the correct numbers and didn’t report fake news. https://t.co/L3h3a3Uw3c