Бывший руководитель Amazon опровергла данные о рекордном бюджете «Властелина колец»

На прошлой неделе сразу несколько уважаемых изданий, ссылаясь на свои источники, выдали сенсационное заявление — сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории с бюджетом первого сезона в $ 465 млн. Однако бывший программный директор Amazon Studios Шэрон Таль Игуадо поспешила эту информацию опровергнуть, посоветовав распространяющим её людям перестать заниматься дезинформацией.

LOL. Imagine if you actually had the correct numbers and didn’t report fake news. https://t.co/L3h3a3Uw3c — Sharon Tal Yguado (@SharonTalYguado) April 16, 2021

Игуадо ушла из компании в середине 2019 года, как говорят, из-за творческих разногласий с главой Amazon Studios Дженнифер Салке. Но до того момента она непосредственно курировала «Властелина колец», так что почти наверняка знает, о чём говорит.

Сам сериал под завязку укомплектован ноунеймами, а съёмки, стартовавшие в прошлом году, продолжаются до сих пор. О дате выхода пока ничего не известно.