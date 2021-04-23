 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Смотрим 14 минут вырезанных сцен «Варкрафта», которые всё изменили бы Гай Ричи против Гая Ричи: «Гнев человеческий» побеждает по сборам «Джентльменов» Мортал Комбат - обзор фильма Мадс Миккельсен и Хью Дэнси планировали поцелуй главных героев в «Ганнибале» Нацисты возвращаются? Звезда «Эры Альтрона» и «Сталинграда» сыграет в «Индиане Джонсе 5»
1
СЕРИАЛЫ
321
 
Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Бывший руководитель Amazon опровергла данные о рекордном бюджете «Властелина колец»

На прошлой неделе сразу несколько уважаемых изданий, ссылаясь на свои источники, выдали сенсационное заявление — сериал по «Властелину колец» станет самым дорогим в истории с бюджетом первого сезона в $ 465 млн. Однако бывший программный директор Amazon Studios Шэрон Таль Игуадо поспешила эту информацию опровергнуть, посоветовав распространяющим её людям перестать заниматься дезинформацией.

Игуадо ушла из компании в середине 2019 года, как говорят, из-за творческих разногласий с главой Amazon Studios Дженнифер Салке. Но до того момента она непосредственно курировала «Властелина колец», так что почти наверняка знает, о чём говорит.

Сам сериал под завязку укомплектован ноунеймами, а съёмки, стартовавшие в прошлом году, продолжаются до сих пор. О дате выхода пока ничего не известно.

Теги
Властелин колец. Приквел
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

21Приквел «Властелина колец» станет самым дорогим сериалом в истории 8Приквел «Властелина колец» показал свежее закадровое фото и объявил нового режиссёра 64В актёрском составе приквела «Властелина колец» очередное инклюзивное пополнение 61Приквел «Властелина колец» обзавёлся официальным синопсисом

Тоже интересно

0На русском языке выйдет манга Death Note: Short Stories 17«Невероятные» Джосса Уидона стартовали на HBO лучше «Страны Лавкрафта» 5Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев» 36Сериал «Американские боги» с позором закрыт 22«Шан-Чи» явит миру первого животного-сайдкика киновселенной Marvel — вот как оно выглядит

Далее на КГ

10
Критики закидали «Мортал Комбат» гнилыми помидорами
 3
«Гнев человеческий» не оставил ни одного шанса другим фильмам в отечественном прокате
 1
Семья навсегда: режиссёр «Форсажа 8» и Вин Дизель снимут мускульную экшен-комедию
 0
Эмма Стоун слетает с катушек с свежем телеролике «Круэллы»
 2
Киану Ривз не появится в сериале по «Джону Уику», потому что «Отель „Континенталь“» сменил концепцию
 0
«Игра престолов» вспоминает: как создавались «Битва бастардов» и «Суровый дом» (видео)
 3
Супергерой у психоаналитика в свежем промо-ролике «Наследия Юпитера»
 1
Эндрю Линкольн рассказал, ждать ли его возвращения в финальном сезоне «Ходячих мертвецов»
 6
«Оскар 2021» — обнародовали «Абсолютное предсказание» лауреатов главной кинопремии
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 13
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Хватит это терпеть! Тэнди Ньютон возвращает себе настоящее имя
 
Кино Вам не показалось: в кинотеатрах вышла старая версия «Властелина колец»
 
Кино Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров
 
Ножом по сердцу — создатели «Игры престолов» выложили новый трейлер восьмого сезона, и у фанатов есть для них пара ласковых
 
Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink
 
Кино «Майор Гром» проваливается в прокате: 100 млн на старте и призрачные шансы отбить бюджет
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 
8Ноль кадров в секунду – 365: Тренированный рот
 
335 минут назад – 14: «Майор Гром: Чумной Доктор» — сборы и прогнозы
 
 
6ЕВА
 
 
4Телеовощи – 388: Проблемы с тронутыми
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru