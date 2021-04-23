«Игра престолов» вспоминает: как создавались «Битва бастардов» и «Суровый дом» (видео)

В рамках празднования 10-летнего юбилея премьеры «Игры престолов» кабельный канал HBO, как и обещал, щедро снабжает поклонников культовой фэнтези-саги разнообразными видеоматериалами. На днях среди прочих в сети появились закадровые видео о создании знаменитых батальных сцен в эпизодах «Суровый дом» и «Битва бастардов».

Постановщик обеих серий Мигель Сапочник, не зря пользующийся внушительным кредитом доверия у зрителей, подробно рассказывает о том, как создавались самые зрелищные моменты знаменитой саги.

А ещё официальный YouTube-канал сериала опубликовал свежий персональный трейлер. Видеоролик, посвящённый Тириону Ланнистеру, напоминает, что Бес оказался не таким умным, каковым себя считал: