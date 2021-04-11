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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Русе Болтон не досмотрел «Игру престолов» из-за критики восьмого сезона

Поскольку празднуемое каналом HBO 10-летие премьеры «Игры престолов» — отличный повод смотреть и пересматривать знаменитую многосерийную сагу, не каждому это испытание под силу, даже не жалующемуся на дефицит выдержки Русе Болтону. Майкл Макэлхаттон, сыгравший главу дома Болтонов в нескольких сезонах фэнтези-эпика, до сих пор воздерживается от просмотра восьмого сезона. Почему? Ответ лежит на поверхности.

В недавнем интервью порталу Express актёр признался, что его отпугнули от просмотра многочисленные негативные отзывы на финал.

Знаете, я финальный сезон ещё не видел. Предыдущие сезоны я обычно смотрел с небольшим опозданием и откровенно наслаждался просмотром, но как-то не рвусь браться за последние эпизоды сериала. Думаю, однажды я их всё-таки посмотрю, но у них крайне негативные отзывы, так ведь? Меня это очень расстроило. Так жаль. Однажды я их посмотрю, но пока досмотрел только до финала седьмого сезона.

И многие доброхоты, пожалуй, посоветовали бы актёру дальше не смотреть.

Впрочем, на Макэлхаттона праведный гнев зрителей не распространяется — в восьмом сезоне «Игры престолов» он по понятным причинам не снимался. Его персонажу повезло выбыть из повествования задолго до безобразия, творившегося в заключительных сериях.

Теги
Игра престолов
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