Русе Болтон не досмотрел «Игру престолов» из-за критики восьмого сезона

Поскольку празднуемое каналом HBO 10-летие премьеры «Игры престолов» — отличный повод смотреть и пересматривать знаменитую многосерийную сагу, не каждому это испытание под силу, даже не жалующемуся на дефицит выдержки Русе Болтону. Майкл Макэлхаттон, сыгравший главу дома Болтонов в нескольких сезонах фэнтези-эпика, до сих пор воздерживается от просмотра восьмого сезона. Почему? Ответ лежит на поверхности.

В недавнем интервью порталу Express актёр признался, что его отпугнули от просмотра многочисленные негативные отзывы на финал.

Знаете, я финальный сезон ещё не видел. Предыдущие сезоны я обычно смотрел с небольшим опозданием и откровенно наслаждался просмотром, но как-то не рвусь браться за последние эпизоды сериала. Думаю, однажды я их всё-таки посмотрю, но у них крайне негативные отзывы, так ведь? Меня это очень расстроило. Так жаль. Однажды я их посмотрю, но пока досмотрел только до финала седьмого сезона.

И многие доброхоты, пожалуй, посоветовали бы актёру дальше не смотреть.

Впрочем, на Макэлхаттона праведный гнев зрителей не распространяется — в восьмом сезоне «Игры престолов» он по понятным причинам не снимался. Его персонажу повезло выбыть из повествования задолго до безобразия, творившегося в заключительных сериях.