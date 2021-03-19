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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Блошиное Дно, Морской Змей и Нимерия — в работе три приквела «Игры престолов»

В январе уже сообщалось, что кабельный канал HBO генерирует всё новые идеи для сериалов-приквелов по вселенной культовой «Игры престолов». И вот, подоспели свежие инсайды от Deadline и THR о будущим проектах. В разработке находятся три потенциальных сериала, и одним из них действительно может заняться Бруно Хеллер («Рим»).

Итак, в в работе проект под рабочим названием «Девять плаваний» (The 9 Voyages) о великих морских экспедициях Корлиса Велариона, прозванного Морским Змеем и сказочно разбогатевшего в своих смелых вояжах. Именно за этим проектом закреплён сейчас Хеллер.

Второй проект с условным, зато говорящим названием «Блошиное Дно» (Flea Bottom) расскажет о жизни бедноты в знаменитом трущобном квартале Королевской Гавани. Здесь предстоит родиться Давосу Сиворту, работать в местной кузнице Джендри Баратеону и скрываться после побега из Красного замка Арье Старк.

И, наконец, третий проект «Десять тысяч кораблей» (10,000 Ships) поведает о жизни отважной королевы ройнаров Нимерии, после поражения в ройнаро-валирийской войне возглавившей исход своего народа из Эссоса на юг Вестероса, в Дорн.

Теги
Игра престоловHbo
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