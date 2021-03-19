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Первоисточник: www.empireonline.com Прямая ссылка на новость:

Ридли Скотт и автор «Острых козырьков» Стивен Найт готовят драму о Второй мировой с неожиданным твистом

Согласитесь, нечасто от западных творцов мы получаем истории о Второй мировой войне, где упоминается, что фрицев били не только британцы с американцами. Вот и Ридли Скотт со Стивеном Найтом («Порок на экспорт», «Острые козырьки») готовят такую историю — многосерийный проект под названием «Дороги к свободе» (Roads To Freedom).

Десятисерийная экранизация одноимённой книги сэра Энтони Бивора покажет ужасы войны глазами людей из России, Германии, Франции и других стран по всему миру. И это не только бойцы-фронтовики, на также женщины и дети, боровшийся за выживание в тылу. Правда, и тут без закавыки не обойдётся — сериал собирается осветить гонку между Востоком и Западом за взятие Берлина, последствия которой заложат фундамент будущей холодной войны.

Бивор и Найт займутся сценарной адаптацией литературного первоисточника. Скотт снимет первый эпизод, который задаст тон остальным девяти сериям. Все трое — исполнительные продюсеры проекта. У будущего сериала пока нет ни производственной компании, ни канала вещания, но с такими именами отыскать и то, и другое особого труда не составит.

Теги
Дороги к свободеРидли скоттСтивен найт
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