Мелисса Бенойст и таланты помельче на постере шестого сезона «Супергёрл»

Телеканал The CW опубликовал постер шестого сезона «Супергёрл». Сериал, как выяснилось в сентябре, грядущим сезоном и завершится. Оный стартует в эфире 30 марта. Меж тем плакат с воодушевляющим слоганом Better. Stronger. Together. презентует всех основных персонажей сериала, включая, естественно, главную героиню в исполнении Мелиссы Бенойст.

Заключительный сезон супергеройской экшен-драмы о приключениях кузины Супермена Кары Дэнверс насчитывает 20 эпизодов. Помимо Бенойст в нём задействованы Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Джесси Рат, Ази Тесфаи, Кэти Макграт и Николь Мэйнс.