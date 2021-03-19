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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Мелисса Бенойст и таланты помельче на постере шестого сезона «Супергёрл»

Телеканал The CW опубликовал постер шестого сезона «Супергёрл». Сериал, как выяснилось в сентябре, грядущим сезоном и завершится. Оный стартует в эфире 30 марта. Меж тем плакат с воодушевляющим слоганом Better. Stronger. Together. презентует всех основных персонажей сериала, включая, естественно, главную героиню в исполнении Мелиссы Бенойст.

Постеры сериала «Супергёрл»

Заключительный сезон супергеройской экшен-драмы о приключениях кузины Супермена Кары Дэнверс насчитывает 20 эпизодов. Помимо Бенойст в нём задействованы Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Джесси Рат, Ази Тесфаи, Кэти Макграт и Николь Мэйнс.

Теги
ПостерыГалереяСупергёрлCw
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