Первый взгляд на злодея Эклипсо из второго сезона «Старгёрл»

Древнее зло заглянет в гости ко второму сезону «Старгёрл». В продолжении супергеройского сериала появится злодей Эклипсо в исполнении Ника Тарабея («Спартак», «Стрела»). И портал TVLine опубликовал первый эксклюзивный промо-арт с красочным персонажем, которого анонсировали в конце первого сезона.

В приключенческом экшене Джеффа Джонса о борьбе юных супергероев со вселенским злом снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон и другие.

Телеканал The CW, заведующий вселенной DC, планирует выпустить второй сезон сериала в этом году. Премьера продолжения состоится летом.