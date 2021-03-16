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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Первый взгляд на злодея Эклипсо из второго сезона «Старгёрл»

Древнее зло заглянет в гости ко второму сезону «Старгёрл». В продолжении супергеройского сериала появится злодей Эклипсо в исполнении Ника Тарабея («Спартак», «Стрела»). И портал TVLine опубликовал первый эксклюзивный промо-арт с красочным персонажем, которого анонсировали в конце первого сезона.

В приключенческом экшене Джеффа Джонса о борьбе юных супергероев со вселенским злом снимаются Брэк Бэссинджер, Люк Уилсон, Джоэл Макхэйл, Кэмерон Джеллман, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Кристофер Джеймс Бэйкер, Нил Джексон и другие.

Телеканал The CW, заведующий вселенной DC, планирует выпустить второй сезон сериала в этом году. Премьера продолжения состоится летом.

Промо-арт сериала «Старгёрл»
Теги
СтаргёрлПромоПромо-арт
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